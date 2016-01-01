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سنتان سجنا لمغربي بايطاليا سرق 10 اورو ب" مسدس لعبة" !

بواسطة أخبارنا المغربية 33 دقيقة مضت
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سنتان سجنا لمغربي بايطاليا سرق 10 اورو ب" مسدس لعبة" !

أخبارنا المغربية : 

قضت محكمة مدينة بيلّونو ، بسجن مهاجر مغربي سنتان رهن الإقامة الجبرية وغرامة مالية قدرها 400 يورو، بعد تورطه في عملية سرقة غريبة بأحد المحلات التجارية بمدينة فيلتري ، قام خلالها بالسطو على مبلغ لم يتعدى في مجموعه 10 يورو .

و حسب موقع "Magrebini" المهتم بأخبار الجالية المغربية بايطاليا ، قام المهاجر "عبد اللطيف خطا" ،  أول فبراير الماضي ، بالتهجم على محل تجاري بوسط مدينة فيلتري الواقعة على بعد 100 كلم شمال مدينة فينيسيا، حيث أشهر مسدسا تبين أنه كان مجرد لعبة في وجه العاملة في المحل، إلا أنه لم يستطع السطو سوى على قطع نقدية قليلة ، حيث كان صاحب المحل قد قام بإفراغ حصالة المحل دقائق فقط قبل وصول المهاجر المغربي.

و حاول محاميه الدفاع عنه مشيرا الى أن موكله يعاني من مشاكل عقلية حيث صرح للمحققين بأنه لا يتذكر أي شيء مما قام به ، وفي الليلة التي سبقت عملية السطو على المحل كان قد التجأ إلى المستشفى لطلب العلاج حيث كان تحت تأثير قوي للمخدرات، يضيف ذات المصدر.

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