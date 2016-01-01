هدشي بزاف... وفاة شابة بقسم الانعاش متأثرة بضربات عنيفة والدرك يعتقل عشيقها
أخبارنا المغربية : جمال مايس
ذكرت مصادر ل"أخبارنا" أن الدرك الملكي بالفقيه بن صالح اعتقل زوال اليوم الاثنين أربعينيا يشتبه في التسبب في وفاة خليلته بأولاد ركيعة اقليم الفقيه بن صالح .
ووفق المصدر ل"أخبارنا" فقد تم ادخال الضحية الثلاثينية ف.ش في حالة حرجة الى قسم الانعاش بالمستشفى الجهوي ببني ملال ، متأثرة بكدمات واثار ضرب على مستوى رأسها وسائر جسدها ، حيث لفظت أنفاسها الأخيرة مساء أمس الأحد رغم محاولات الأطباء لانقاذ حياتها.
هذا وكان العشيق على علاقة غرامية لمدة 5 سنوات ووعدها بالزواج ، وجرى وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية في انتظار عرضه على العدالة لتقول كلمتها في حقه.
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