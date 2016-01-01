وفاة مؤلمة لشاب بشاطئ أشقار بطنجة بسبب "سخونية الراس"

أخبارنا المغربية : العربي المرضي

ذكرت مواقع إخبارية محلية بطنجة أن شاطئ أشقار شهد بعد ظهر اليوم حالة غير عادية بعدما ابتلعت أمواج البحر جثة شاب في مقتبل العمر كان يستجم رفقة صديقية بالمنطقىة المذكورة.

ذات المصادر قالت أن الشاب ذو 19 ربيعا أصر على السباحة رغم محاولة صديقيه إقناعه بأن البحر خطير خاصة في تلك المنطقة الصخرية، لكنه لم يأبه بأقوالهما ليجد نفسه يصارع الأمواج قبل أن يختفي عن الأنظار.

هذا ولم يتم بعد العثور على جثة الراحل رغم حضور فرقة الضفادع البشرية التابعة للوقاية المدنية والتي مشطت المنطقة لساعات.