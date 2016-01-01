أمن إنزكان يضع يده على مستودع سري لتخزين المخدرات والمواد المهربة ، وهذه هي التفاصيل‎

أخبارنا المغربية : أحمد الهلالي

علمت "أخبارنا المغربية" أن المصالح الأمنية بمدينة إنزكان ، قامت بمداهمة مستودع سري بالمنطقة الصناعية "تاسيلا" يستعمل في تخزين مواد مهربة مستقدمة من المدن الجنوبية للمملكة قبل إعادة ترويجها.

وهي العملية التي أسفرت عن توقيف 5 أشخاص تتراوح اعمارهم ما بين 25 و35 سنة، للاشتباه في صلتهم بهذه القضية، بالإضافة إلى حجز نصف طن من مادة المعسل المهرب، و380 علبة سجائر"كونتربنط" من مختلف الأنواع، و كميات هامة من مخدر الشيرا ومسحوق التبغ والقنب الهندي، فضلا عن سيارة ودراجة نارية يستعملهما أصحاب هذا المستودع في نقل بضائعهم لترويجها ومبالغ مالية وصفت بالمهمة.

وتأتي هذه العملية في إطار الجهود المبذولة من طرف مصالح أمن إنزكان في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بمختلف أصنافها وأشكالها والتصدي لترويجها .

وقد وجرى الإحتفاظ باثنين من المشتبه فيهم تحت الحراسة النظرية، من أجل البحث والتقديم بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، فيما تم إخلاء سبيل الباقين، بعد الإستماع لهم في محضر رسمي مع الإبقاء على متابعتهم في حالة سراح.