الله يستر... الدركي الملكي يضبط زوج متلبس بالخيانة رفقة شقيقة زوجته التلميذة وهذا فعلته الزوجة !
أخبارنا المغربية : جمال مايس
علمت "أخبارنا" أن الدرك الملكي بالفقيه بن صالح ضبطوا الأسبوع الماضي مهاجر بالديار الايطالية متلبس بممارسة الجنس مع شقيقة زوجته داخل سيارة فارهة بين الحقول بطريق وادزم.
ووفق المصدر ل"أخبارنا" فالدرك الملكي أوقف الزوج ووضعوه تحت تدابير الحراسة النظرية ، فيما سلموا شقيقة زوجته لأسرتها بحكم أنها قاصر ولا يتجاوز عمرها 16 سنة وتتابع دراستها الاعدادية بالفقيه بن صالح.
هذا وجرى اطلاق سراح الزوج بعدما تقدمت زوجته بتنازل عن متابعته قضائيا رفقة شقيقتها.
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