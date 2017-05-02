بالفيديو..."شارجور صيني" يتسبب في كارثة جديدة بالطريق السيار
بواسطة 40 دقيقة مضت
أخبارنا المغربية العربي المرضي
أفادت مجموعة من الصفحات الفايسبوكية أن حادثة احتراق خطيرة وقعت بالطريق السيار الرابط بين مراكش وأكادير تسببت في تفحم سيارة بشكل كامل.
ذات المصادر قالت أن النيران اندلعت داخل السيارة بفعل تماس كهربائي سببه شاحن الهاتف الصيني الصنع، حيث لم يتمكن الركاب من السيطرة على الحريق ليأتي على العربة بالكامل.
هذا وقد تم إتقاذ رجل وزوجته كانا داخل السيارة حيث نقلا على متن سيارة إسعاف إلى المستشفى.
شاشة أخبارنا
الله يستر... الدرك الملكي يضبط زوج متلبس بالخيانة رفقة شقيقة زوجته التلميذة وهذا فعلته الزوجة !
أخبارنا المغربية : جمال مايس علمت "أخبارنا" أن الدرك الملكي بالفقيه بن صالح ضبطوا الأسبوع الماضي مهاجر بالديار الايطالية متلبس بممارسة الجنس مع شقيقة زوجته داخل ... تفاصيل أكثر
قيم هذا المقال
إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية
كيف كان تأثير قرارات و تصريحات بنكيران على صورة حزب العدالة و التنمية خلال ولايته الأولى ؟
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟