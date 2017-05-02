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بالفيديو..."شارجور صيني" يتسبب في كارثة جديدة بالطريق السيار

بواسطة أخبارنا المغربية 40 دقيقة مضت
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بالفيديو..."شارجور صيني" يتسبب في كارثة جديدة بالطريق السيار

 

أخبارنا المغربية العربي المرضي

أفادت مجموعة من الصفحات الفايسبوكية أن حادثة احتراق خطيرة وقعت بالطريق السيار الرابط بين مراكش وأكادير تسببت في تفحم سيارة بشكل كامل.

ذات المصادر قالت أن النيران اندلعت داخل السيارة بفعل تماس كهربائي سببه شاحن الهاتف الصيني الصنع، حيث لم يتمكن الركاب من السيطرة على الحريق ليأتي على العربة بالكامل.

هذا وقد تم إتقاذ رجل وزوجته كانا داخل السيارة حيث نقلا على متن سيارة إسعاف إلى المستشفى.

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