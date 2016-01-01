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استنفار أمني بأحفير بعد الإبلاغ عن وجود أزيد من 80 رصاصة مرمية

بواسطة أخبارنا المغربية 6 دقيقة مضت
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استنفار أمني بأحفير بعد الإبلاغ عن وجود أزيد من 80 رصاصة مرمية

 

أخبارنا المغربية : العربي المرضي

عاشت مدينة أحفير الحدودية يوم أمس الأحد على وقع استنفار أمني غير مسبوق بعدما توصلت المصالح الأمنية بإخبارية تفيد عثور أحد المواطنين على عدد كبير من الخراطيش المرمية قرب تجزئة سكنية.

وحسب يومية المساء التي التي أوردت الخبر في عددها ليوم غد الثلاثاء، فإن عناصر الأمن حلوا على الفور بعين المكان وقاموا بتمشيط المنطقة حيث عثروا على ما مجموعه 84 رصاصة.

هذا ولم يتم بعد الكشف عن مصدر تلك الخراطيش وما إن كانت حديثة العهد أو تعود لفترة الاستعمار.

 

 

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