عاجل ...وكيل الملك يدخل على خط فضيحة أستاذ كلية العلوم بتطوان وهذا ما أمر به
أخبارنا المغربية : تطوان
أفادت مصادر مطلعة لأخبارنا أن قضية الجنس مقابل النقط التي كانت كلية العلوم بتطوان مسرحا لها عرفت معطى جديدا وذلك بعد دخول وكيل الملك باستئنافية المدينة على الخط.
وحسب مصادرنا، فإن وكيل الملك أمر الشرطة القضائية بفتح تحقيق معمق في النازلة، حيث تم توجيه استدعاء لأستاذ الرياضيات المتهم والطالبات التي يعتقد أنهن تورطن معه في الفضيحة.
هذا ومن المنتظر أن تشهد التحقيقات تكتما شديدا بسبب حساسية القضية والتي تمس عرض وشرف أزيد من 36 طالبة.
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