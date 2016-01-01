عاجل : حريق مهول يأتي على 50 هكتارا من الشعير بسطات

نورالدين ثلاج –أخبارنا المغربية :

نجحت عناصر الوقاية المدنية بمدينة سطات في السيطرة على حريق أتى أعلى ما يقارب 50 هكتارا من الأراضي الزراعية بالمدينة.

مصادر محلية أفادت أن الرياح ساهمت في انتشار ألسنة النيران بشكل سريع فأتت على حوالي 50 هكتارا من الشعير، الأمر الذي استنفر عناصر الوقاية المدينة التي قصدت مكان الحريق وكذا مختلف الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية، إضافة إلى عدد من المواطنين الذين ساهموا بشكل إيجابي في السيطرة على النيران التي حولت سماء المدينة إلى دخان كثيف.

وقد تم فتح تحقيق في الواقعة للوقوف على ملابساتها وظروفها بالاستماع لعدد من الفلاحين الذين أتت النيران على محاصيلهم، في الوقت الذي باشرت فيه الشرطة العلمية والتقنية عملها بأخذ عينات من رماد الحريق لنقلها إلى المختبر الوطني للكشف عن إمكانية احتوائها على مواد كيماوية سريعة الاشتعال، في ظل شكوك حول الطريقة الخطية التي رسمتها النيران في محيط الأرض المذكورة قبل أن تأتي على باقي أجزائها.