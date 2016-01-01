هذه هي مكونات مأدبة الغداء التي أقامها هولاند للملك محمد السادس

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كشف بلاغ للديوان الملكي أن الملك محمد السادس، استقبل اليوم الثلاثاء بقصر الإليزيه من طرف رئيس الجمهورية الفرنسية فرانسوا هولاند وذلك بمناسبة مأدبة غداء حضرها أعضاء من الحكومتين وأصدقاء المغرب وفرنسا، وعدد من مكونات المجتمع المدني، كدليل على الروابط القوية والمتعددة الأشكال القائمة بين البلدين.

و أوضحت مجلة "تيل كيل" على موقعها الالكتروني ، أن المدعويين صرحوا للصحفيين أنهم تناولوا وجبة غداء مكونة من فاكهة البحر "لانكوستين" مع الكزبر الطازج ، بالإضافة إلى طبق دائري بحساء سرطان البحر مع التفاح ، و قد صب عليه الزعفران الفرنسي، فضلا عن الجبن و الفاكهة و الحلويات.