الرئيسية | حوادث وقضايا | هذه هي مكونات مأدبة الغداء التي أقامها هولاند للملك محمد السادس

هذه هي مكونات مأدبة الغداء التي أقامها هولاند للملك محمد السادس

بواسطة أخبارنا المغربية 8 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
هذه هي مكونات مأدبة الغداء التي أقامها هولاند للملك محمد السادس

أخبارنا المغربية 

كشف بلاغ للديوان الملكي أن الملك محمد السادس، استقبل اليوم الثلاثاء بقصر الإليزيه من طرف رئيس الجمهورية الفرنسية فرانسوا هولاند وذلك بمناسبة مأدبة غداء حضرها أعضاء من الحكومتين وأصدقاء المغرب وفرنسا، وعدد من مكونات المجتمع المدني، كدليل على الروابط القوية والمتعددة الأشكال القائمة بين البلدين.

و أوضحت مجلة "تيل كيل" على موقعها الالكتروني ، أن المدعويين صرحوا للصحفيين أنهم تناولوا وجبة غداء مكونة من فاكهة البحر "لانكوستين" مع الكزبر الطازج ، بالإضافة إلى طبق دائري بحساء سرطان البحر مع التفاح ، و قد صب عليه الزعفران الفرنسي،  فضلا عن الجبن و الفاكهة و الحلويات.

 

 

 

مجموع المشاهدات: 1 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  2. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  3. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

  4. الشيخ شمس الدين يقصف من يحتفل بعيد الحب 2016 (5.00)

  5. شاهد اغرب سلوك لعروس خلال حفل زفافها (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية

كيف كان تأثير قرارات و تصريحات بنكيران على صورة حزب العدالة و التنمية خلال ولايته الأولى ؟
كافة الإستطلاعات