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عاجل : شاحنة لنقل العاملات الزراعيات تنقلب باشتوكة ايت بها و أنباء عن سقوط ضحايا

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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أرشيف أرشيف

أخبارنا المغربية : أحمد الهلالي

مأساة جديدة تنضاف إلى مسلسل المآسي التي تتعرض لها العاملات الزراعيات بجهة سوس ماسة، بعد أن وقعت حادثة سير خطيرة قبل قليل بالطريق الرابطة بين اكادير و تيزنيت، إثراصطدام شاحنة لنقل العاملات الزراعيات بسيارة خفيفة من نوع رونو18 خاصة بتوزيع الخبز على مستوى دوار تين علي منصور التابع إداريا لإقليم اشتوكة أيت باها

و حسب مصادر موقع "أخبارنا المغربية" ، فالحادث نجم عن خروج مفاجئ لسيارة خاصة بتوزيع الخبز على المحلات التجارية، يود صاحبها قطع الطريق بشكل غير قانوني ما جعل شاحنة تقل العاملات الفلاحيات ترتطم بها بشكل قوي وتنقلب جانبا، الشيء الذي تسبب في سقوط بعض الراكبات على قارعة الطريق بعضهن أصيب إصابات جد بليغة، عجلت بنقلهن على وجه السرعة للمستشفى، ولم تؤكد مصادرنا إن كانت هناك وفيات أم لا.

في إنتظار عودتنا للموضوع في مقالاتنا المقبلة .

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