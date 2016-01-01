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مرة أخرى... هكذا انتهت محاولة انتحار شاب من أعلى منزل أسرته

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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أرشيف أرشيف

أخبارنا المغربية : جمال مايس

أقدم شاب عشريني ليلة أمس على الصعود إلى سطح منزله بالطابق الثاني بحي الرشاد ببني ملال وحاول الإنتحار مهددا بالقاء نفسه من الأعلى.

وحسب مصدر ل"أخبارنا" فالمكان عرف تجمهر الساكنه  وطلبوا منه العدول عن فكرته فرفض رغم إستعطاف والده والجيران ، إلا أن بعض أصدقائه من أبناء الحي صعدوا إلى سطح المنزل ، فتمكنوا من إقناعه بالتراجع عن قراره بالانتحار.

هذا ولم تعرف الأسباب وراء إقدام الشاب على محاولة وضع حد لحياته ، خصوصا أنه لا يعاني من أي مرض نفسي أو عقلي.

جدير بالذكر أن هذه الأيام تنامت ظاهرة التهديد بالانتحار من فوق الأعمدة الكهربائية والمنازل .

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