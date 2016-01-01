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بالصور .. تفاصيل جديدة حول إنقلاب شاحنة لنقل العاملات الزراعيات باشتوكة ايت بها و حصيلة الضحايا

بواسطة أخبارنا المغربية 54 دقيقة مضت
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بالصور .. تفاصيل جديدة حول إنقلاب شاحنة لنقل العاملات الزراعيات باشتوكة ايت بها و حصيلة الضحايا

أخبارنا المغربية : أحمد الهلالي

في آخر مستجدات وتفاصيل حادثة السير المفجعة التي تعرضت لها شاحنة لنقل العاملات الزراعيات ، علمت جريدة"أخبارنا المغربية" من مصادرها الموثوقة أن الشاحنة كانت تقل حوالي 17 امرأة وخلف إصطدامها القوي بسيارة خفيفة من نوع رونو 18 خاصة بتوزيع الخبز كانت قادمة من منطقة أيت عميرة ، إصابة 4 عاملات زراعيات إصابات بليغة وسائق الشاحنة الذي نقل في غيبوبة تامة للمستشفى لإنقاذ حياته إلى جانب المصابات.

و أضافت ذات المصادر أن مصالح الدرك الملكي فتحت تحقيقا لمعرفة حيثيات وملابسات هذا الحادث الذي ينضاف إلى سلسلة من الحوادث الأليمة التي ما فتئت تتعرض لها العاملات الزراعيات بهذه المنطقة مما يدق ناقوس الخطر للحد منها .

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