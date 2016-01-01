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معلومات "الديستي" تقود الى ضبط سيارة تحمل لوحة ترقيم مزورة على متنها 900 كلغ من الحشيش

بواسطة أخبارنا المغربية - و م ع 52 دقيقة مضت
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معلومات "الديستي" تقود الى ضبط سيارة تحمل لوحة ترقيم مزورة على متنها 900 كلغ من الحشيش

تمكنت المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الرشيدية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، من ضبط سيارة تحمل لوحة ترقيم مزورة وعلى متنها ما يناهز 900 كيلوغراما من مخدر الحشيش.

 

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم ضبط السيارة والمخدرات المحجوزة بطريق غير معبدة بمنطقة (إيردي) التابعة لجماعة (عرب الصباح)، على بعد عشر كيلومترات تقريبا من مدينة أرفود، وذلك بعد استغلال معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

 

وأشار البلاغ إلى انه تم فتح بحث قضائي في هذه النازلة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك بهدف توقيف الشخص الذي كان يتولى سياقة السيارة، وكذا تحديد ارتباطاته المحتملة بشبكة إجرامية تنشط في مجال الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

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