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وكيل الملك يأمر بالاستماع لرئيس بلدية وادي زم وكاتب المجلس في ملف تزوير

بواسطة أخبارنا المغربية 57 دقيقة مضت
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وكيل الملك يأمر بالاستماع لرئيس بلدية وادي زم وكاتب المجلس في ملف تزوير

 

نورالدين ثلاج من خريبكة :

بأمر من الوكيل العام للملك باستئنافية خريبكة، تستمع في هذه الأثناء عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بمدينة وادي زم لرئيس المجلس البلدي(خ-ص) وكاتب المجلس(ب-ن) بخصوص شكاية تتهمهما بتزوير محضر دورة 07 فبراير الماضي، كان قد تقدم بها مستشارون من المعارضة.

وحسب منطوق الشكاية التي تتوفر الجريدة على نسخة منها، فإن المشتكين اتهموا الرئيس وكاتب المجلس المنتميان لحزب العدالة والتنمية بتزوير وقائع ثابتة من خلال عدم تضمين محضر الدورة أسماء تسعة مستشارين ينتمون للمعارضة، والإشارة إلى غيابهم عن أشغال الدورة التي انعقدت يوم سابع فبراير 2017 ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحا.

كما أكد المشتكون في محضر الاستماع إليهم يوم أمس من طرف عناصر المركز القضائي (أكدوا) حضورهم أشغال الدورة، مدعمين أقوالهم بأشرطة مصورة وشهود، وكذا حضور السلطة المحلية التي تابعت أشغال الدورة، مضيفين أن لجوء الرئيس وكاتب المجلس إلى مثل هذه السلوكات هدفه إسكاتهم ومنعهم من ماقشة النقاط المدرجة في جدول الأعمال.

وطالب المشتكون في شكايتهم بالبحث في هذه الأفعال الجرمية والإشهاد على استعداداهم للإدلاء بالصور والفيديوهات والشهود الذين يثبتون حضورهم الجلسة.  

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