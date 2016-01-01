مصيبة...شاب يوقع بستيني شاذ جنسيا ويبتزه في مبلغ ضخم
أخبارنا المغربية : العربي المرضي
فضيحة جنسية مدوية تلك التي تورط بها شيخ ستيني بالدار البيضاء بعدما وجد نفسه في موقف لا يحسد عليه كجزاء على مغامرته الجنسية الشاذة وغير المحسوبة.
وحسب مصادر محلية، فإن المعني بالأمر لم يتمالك نفسه وأقدم على إقامة علاقة جنسية مع أحد الشباب، إلا أن هذا الأخير تمكن من تصوير الواقعة ومن تم بدأ يهدده بفضح أمره أمام أبنائه ومعارفه إن لم يدفع له مبلغا ماليا مقدرا ب 20 مليون سنتيم.
وأمام هذا الضغط، لجأ "روميو" إلى المصالح الأمنية التي تمكنت من الإيقاع بالمبتز بعد نصب كمين له، فيما كانت الفضيحة من نصيب صاحب المغامرات الشاذة.
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