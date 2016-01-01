مهندس يتعرض للطعن من طرف مقاول داخل مقر ولاية طنجة

أخبارنا المغربية ــ طنجة

تعرض موظف يعمل كمهندس بولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة لطعنات بواسطة سكين من الحجم الكبير من طرف مقاول مشهور بمدينة طنجة.

و أفادت مصادر محلية أنه تم نقل الضحية إلى قسم المستعجلات التابع لإحدى المصحات الخاصة بوسط المدينة، بعد إصابته بجروح بليغة على مستوى الرأس والوجه والكتف، جراء طعنات تلقاها داخل سيارته بمستودع السيارات الخاص بولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، حيث باغته المقاول بعدما دخلا في عراك لأسباب ما تزال مجهولة.

و استمعت عناصر الشرطة القضائية لبعض الشهود وللمهندس الذي يوجد في حالة خطيرة بإحدى المصحات الخاصة بالمدينة، كما استمعت للمقاول الذي جرى وضعه قيد الحراسة النظرية لمعرفة تفاصيل هذا الاعتداء الخطير بمقر ولاية الجهة.