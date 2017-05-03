هذا ماقضت به المحكمة ابتدائيا في حق طبيب يرأس ودادية سكنية ومتهم بالنصب وخيانة الأمانة

أخبارنا المغربية ــ جمال مايس

في متابعة "أخبارنا" للقضية التي يتابعها الرأي العام باهتمام والمتعلقة باعتقال طبيب يرأس ودادية سكنية ، والذي رفض رئيس الجلسة بالمحكمة الابتدائية بني ملال تمتيعه بالسراح المؤقت الجمعة الماضية ، وحدد له جلسة بتاريخ اليوم 3/05/2017 ، علمنا أن هيئة الحكم قضت على المتهم ب 8 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وتعويض قدره 20 ألف درهم وارجاعه لمبلغ 140 ألف درهم للمشتكي وغرامة 2000 درهم للمحكمة.

وكانت مصادر قد أكدت ل"أخبارنا" أن رئيس احدى الوداديات السكنية ببني ملال سلم نفسه صباح يوم الجمعة الماضي للشرطة القضائية ببني ملال ، وذلك اثر صدور مذكرة بحث في حقه بناء على أوامر قاضي التحقيق في ملف نصب وخيانة الأمانة.

ووفق المصدر ل"أخبارنا" فعدد كبير من الضحايا تقدموا بشكاياتهم لدى النيابة العامة ببني ملال يتهمون فيها رئيس الودادية ،وهو رئيس هيئة حقوقية و يعمل كطبيب وصاحب مصحة ، اتهموه بخيانة الأمانة والنصب عليهم في مبالغ مالية، حيث قام المعني بتسوية النزاع حبيا مع بعض المشتكين.

وأكدت مصادر ل"أخبارنا" أن قاضي التحقيق سبق وأن أمر بتقديم المتهم في حالة اعتقال ، حيث قام باستئناف الحكم ، لتقرر غرفة المشورة بتأييده والأمر بتقديمه على أنظار المحكمة في حالة اعتقال، حيث انطلقت أولى الجلسات عشية الجمعة الماضية وأمر قاضي التحقيق ايداعه السجن المحلي ببني ملال.

هذا ومن المنتظر إخلاء سبيل المتهم اليوم الأربعاء في انتظار ما ستقضي به الهيئة القضائية بعدما يتم استئناف هذا الحكم الابتدائي.