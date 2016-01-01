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آيت ملول .. سقوط عصابة سرقة زبناء البنوك و هذه المبالغ المسروقة

بواسطة أخبارنا المغربية - و م ع 37 دقيقة مضت
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آيت ملول .. سقوط عصابة سرقة زبناء البنوك و هذه المبالغ المسروقة

 تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمفوضية الأمن بمدينة آيت ملول، زوال اليوم الأربعاء، من توقيف شخصين، من ذوي السوابق القضائية العديدة، يشتبه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في مجال السرقات المقرونة بالعنف.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها، أن الأسلوب الإجرامي المعتمد من طرف المشتبه فيهما يتحدد في استهداف زبائن وكالات بنكية بالمدينة، مستعملين سيارات من أنواع مختلفة، حيث يعترضان سبيل الضحايا ويقومان بتجريدهم من مبالغ مالية مهمة.

وأضاف المصدر ذاته أن التحريات والأبحاث المنجزة، أوضحت أن المشتبه فيهما ارتكبا أربع عمليات سرقة وفق هذا الأسلوب الإجرامي، وتمكنا من الاستيلاء على مبالغ مالية تتراوح ما بين 42 ألف و230 ألف درهم.

وأشار البلاغ إلى أنه تم وضع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة لتوقيف كافة المتورطين المحتملين في هذه القضية.

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