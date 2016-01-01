" ولد الفشوش " يُصاب بنوبة هستيرية داخل سجن سلا
أخبارنا المغربية :
تعرض حمزة الدرهم الملقب بـ" ولد الفشوش " ، لنوبة هستيرية داخل سجن الزاكي بسلا الذي يقبع فيه رفقة 4 أشخاص آخرين بتهمة التزوير في محرر رسمي و تغيير معالم حادثة سير مع جنحة الفرار.
و حسب موقع " شوف تيفي " ، لم يتحمل حمزة الدرهم مكوثه بالسجن، فأصيب بنوبة هستيرية حيث أصبح مكتفيا بالتدخين فقط.
و ظهر " ولد الفشوش " في فيديو انتشر عبر مواقع التواصل ، و هو يحتسي الخمر بعد تسببه في حادثة سير بأحد شوارع الرباط يوم 17 أبريل المنصرم.
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