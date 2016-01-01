بعد خروجه من باب السجن ،الشرطة القضائية توقف الطبيب رئيس الودادية السكنية في ملف اخر
أخبارنا المغربية : جمال مايس
أفادت مصادرنا أن الشرطة القضائية ببني ملال أوقفت الطبيب رئيس الودادية السكنية مباشرة بعد مغادرته أسوار السجن المحلي ببني ملال عصر اليوم، واقتادته إلى ولاية أمن بني ملال من أجل التحقيق معه في ملف آخر وشكايات تقدم بها مواطنون يتهمونه بالنصب عليهم في مبالغ مالية.
وكان الطبيب قد حكمت عليه المحكمة الابتدائية مساء اليوم الاربعاء بالسجن 8 أشهر موقوفة التنفيذ و2000 درهم غرامة لفائدة المحكمة وإرجاع 140 ألف درهم لفائدة المشتكي ، إلا أنه وبعد مغادرته عصر اليوم السجن ببني ملال وجد الشرطة القضائية في انتظاره وأوقفته ولا تزال تحقق معه لحدود كتابة هاته السطور بأمر من النيابة العامة.
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