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أرملة البرلماني المقتول مرداس تكشف عن معطيات جديدة ومثيرة حول الجريمة

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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أرملة البرلماني المقتول مرداس تكشف عن معطيات جديدة ومثيرة حول الجريمة

 

أخبارنا المغربية  : العربي المرضي

قالت تقارير إعلامية صادرة اليوم أن أرملة البرلماني عبد اللطيف مرداس المتهمة بالمشاركة في تصفيته غيرت أقوالها مقدمة رواية جديدة حول تفاصيل جريمة القتل الهوليودية التي نفذتها رفقة عشيقها.

وحسب ذات المصدر، فإن وفاء صرحت أنها بالفعل كانت على علم بالجريمة وشاركت في الإعداد لها رفقة باقي المتهمين، لكن ذلك وقع رغم عنها، لأن عشيقها هشام هددها بنشر صور فاضحة تجمعه بها إن لم تساعده في تصفية زوجها.

هذا ويرجح جدا أن تكون هذه الاعترافات الجديدة مجرد محاولة يائسة من وفاء للانعتاق من حكم مشدد بات شبه مؤكد.

 
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الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (3 تعليق)

1 | khalid
إلعبي غيرها مهما كانت الدوافع الجريمة هي نفسها . خفت من الفضيحة و لم تخافي من ربنا كما أن المرحوم كان على علم بالخيانة حسب التدوينة التي كتبها و تكلمت عنها وسائل الإعلام حول الخيانة من أقرب الناس إليه .
مقبول مرفوض
1
تقرير كغير لائق 2017/05/03 - 09:21
2 | عبد الله
شيء مخجل
كان الله في عون أبناء القتيل! بالله عليكم اتركوا هذه الحثالة تلقى المصير الذي تستحق مع ذلك الخنزير العفن دون ضوضاء
مقبول مرفوض
1
تقرير كغير لائق 2017/05/03 - 09:23
3 | ادريس
خاينة
يعني قاتلة ومجرمة وخائنة وكمان شرموووطة وقحبة الاعدام بحقها قليل . هي وامثالها جراثيم ومرض في المجتمع يجب التخلص منها وعدم السماح لها بالختلاط بالسجينات وسجنها بمفردها بزنزانه انفرادية
مقبول مرفوض
1
تقرير كغير لائق 2017/05/03 - 09:30
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

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