أرملة البرلماني المقتول مرداس تكشف عن معطيات جديدة ومثيرة حول الجريمة

أخبارنا المغربية : العربي المرضي

قالت تقارير إعلامية صادرة اليوم أن أرملة البرلماني عبد اللطيف مرداس المتهمة بالمشاركة في تصفيته غيرت أقوالها مقدمة رواية جديدة حول تفاصيل جريمة القتل الهوليودية التي نفذتها رفقة عشيقها.

وحسب ذات المصدر، فإن وفاء صرحت أنها بالفعل كانت على علم بالجريمة وشاركت في الإعداد لها رفقة باقي المتهمين، لكن ذلك وقع رغم عنها، لأن عشيقها هشام هددها بنشر صور فاضحة تجمعه بها إن لم تساعده في تصفية زوجها.

هذا ويرجح جدا أن تكون هذه الاعترافات الجديدة مجرد محاولة يائسة من وفاء للانعتاق من حكم مشدد بات شبه مؤكد.