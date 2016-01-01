وعكة صحية تصيب الطبيب الذي يرأس ودادية خلال التحقيق معه بمخفر الشرطة ونقله إلى قسم العناية المركزة

أخبارنا المغربية ــ جمال مايس

في متابعات "أخبارنا" للقضية التي يتابعها الرأي العام ، أفادتنا مصادر موثوقة أن الطبيب الذي جرى اقتياده عصر اليوم من أمام باب السجن المحلي من طرف الشرطة القضائية الى مقر ولاية أمن بني ملال ، قد تعرض لوعكة صحية حادة لم تعرف أسبابها وتم نقله الى مستعجلات المستشفى الجهوي ببني ملال .

وحسب ذات المصادر فالحالة استنفرت ادارة المستشفى حيث حل بالمستعجلات مدير المستشفى وطاقم طبي ، وبعد فحصه تبين أن ضغط الطبيب مرتفع جدا مما دفع الأطباء إلى نقله على عجل إلى قسم العناية المركزة ولا يزال يرقد بها .

وكانت المحكمة الابتدائية ببني ملال قد قضت بعد زوال اليوم الاربعاء بالسجن 8 أشهر موقوفة التنفيذ ، في حق الطبيب بسبب شكايات منخرطين بودادية يرأسها ،وغرامة لفائذة المحكمة قدرها 2000 درهم وارجاع 140 الف درهم للمشتكي وغرامة لفائذته قدرها 20 الف درهم .

ومباشرة بعدما أطلق سراح الطبيب وخرج من باب السجن المحلي ببني ملال وجد الشرطة القضائية في انتظاره حيث أوقفته واقتادته الى مقر ولاية الامن للتحقيق معه في شكايات أخرى موضوعة ضده لدى النيابة العامة التي أمرت بوضعه تحت تدابير الحراسة النظرية.