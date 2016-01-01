العثور على مصور بـ "لاماب" مقتولا بطريقة وحشية في بيته بتمارة
أخبارنا المغربية : ع. بوسحابة
جرى العثور مساء الأربعاء ، على مصور صحفي يشتغل بوكالة المغرب العربي للأنباء، مقتولا بطريقة وحشية داخل منزله بشارع محمد الخامس بتمارة، حيث عثر عليه ويداه مربوطتان و آثار الضرب العنيف بادية على مستوى رأسه .
وأفادت مصادر اعلامية ، أن الأمر يتعلق بالمدعو "حسن السحيمي "، الذي لم يلتحق منذ أول أمس الاثنين بعمله ، كما أن أسرته فقدت الاتصال به منذ يومين قبل أن تقوم بكسر باب الشقة التي يقطن بها و العثور عليه جثة هامدة.
هذا، و قد حلت عناصر الفرقة الأمنية والشرطة التقنية والعلمية، وباشرت الأبحاث والتحريات الأولية، كما انتقل الى عين المكان ، عدد من زملاء الهالك ومعارفه رفقة خليل الإدريسي الهاشمي، مدير لاماب.
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