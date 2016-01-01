عاجل... السجين الهارب ينشر فيديو و "أخبارنا" تكشف تفاصيل قصته المثيرة و طريقة هروبه و اغتصابه (وثيقة)

أخبارنا المغربية : جمال مايس

بعدما انفردت "أخبارنا" بنشر خبر هروب سجين خطير من المستشفى الجهوي ببني ملال ، علمنا أن السجين الهارب صور فيديو بمكان مجهول ونشره على بعض الصفحات الفيسبوكية ويتم تداوله بالواتساب ، حيث يحكي خلاله تفاصيل هروبه من المستشفى عبر المرحاض ، وقال أنه مستعد لتقديم نفسه لكن بشرط أن يحصل على حقه المهضوم ، حسب تعبيره في الفيديو الذي حصلت "أخبارنا" على نسخة منه وفضلنا عدم نشره في الوقت الراهن.

السجين الهارب وحسب وثيقة نشرها أيضا بنفس الحساب الفيسبوكي تؤكد أنه تعرض للاغتصاب بسجن خنيفرة بعدما كان طفلا لا يتجاوز عمره 15 سنة ، دون أن يؤخذ حقه.

وقال السجين بالفيديو أنه سيقدم نفسه لكن شريطة أن تقدم له ضمانات من أجل انصافه ، ولاتزال الأمنية والدرك الملكي يبحثون عنه لحد الان .

ولنا عودة لاحقا للموضوع.