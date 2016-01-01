انفجار "بوطة" بالبيضاء يقتل طفلا و والدته و جدته
أخبارنا المغربية : متابعة
لقيت سيدة في الخمسينات من عمرها مصرعها ، مساء أمس الأربعاء، وذلك بعد يومين من وفاة زوجة ابنها، متأثرة بحروق أصابتها ، اثر انفجار قنينة غاز صغيرة في منزل كائن في دوار البوهالي، بعمالة البرنوصي في الدارالبيضاء.
ولفظت الجدة أنفاسها، بعد حوالي أسبوعين من وفاة حفيدها، البالغ من العمر سنتين، و الذي دفن بتاريخ 20 أبريل الماضي.
ولا تزال الناجية الوحيدة، خالة الطفل في العناية المركزة، حيث تعاني حروقا من الدرجة الثالثة.
ويعيش الرجل الذي فقد والدته وابنه وزوجته أياما صعبة جراء هذا الحدث المأساوي .
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