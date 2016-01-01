مؤلم... مصرع رب أسرة بصعقة كهربائية خلال إصلاحه للمصباح
أخبارنا المغربية : جمال مايس
أفادت مصادر ل"أخبارنا" أن أربعينيا يسمى (م.ح) ، متزوج وله أربع أولاد ، لقي مصرعه صباح اليوم الخميس متأثرا باصابته بصعقة كهربائية، عندما كان يقوم باصلاح مصباح المرحاض داخل منزله بدوار ولاد بوعزة بسوق السبت إقليم الفقيه بن صالح.
ووفق المصدر ل"أخبارنا" فقد جرى نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات من أجل إخضاعها للتشريح الطبي ، فيما فتحت عناصر الدرك الملكي التحقيق في الموضوع .
وخلف الخبر صدمة كبيرة بين أهل الراحل وجيرانه وأصدقائه .
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