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حدث بطنجة...شرطي يقدم على الانتحار داخل مقر ولاية الأمن

بواسطة أخبارنا المغربية 41 دقيقة مضت
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أخبارنا المغربية: العربي المرضي

عاشت ولاية أمن طنجة أمس الأربعاء على وقع حادثة غير عادية بعدما أقدم شرطي على محاولة الانتحار داخل باحت البناية عبر تناوله كمية كبيرة من سم الفئران.

وحسب مصادر محلية، فإن أحد زملائه هو من أبلغ عن الحادث بعدما وجده ممدا على الأرض وهو فاقد الوعي ليتم نقله على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات بمستشفى محمد الخامس حيث أجريت له عملية غسيل المعدة والتي أنقذت حياته بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من مغادرة الدنيا.

هذا ولم يتم الكشف عن سبب إقدام الشرطي على محاولة الانتحار، فيما رجح معارفه أن تكون المشاكل العائلية التي يعاني منها مؤخرا هي الدافع الرئيسي.

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