اعتقال " حكيمة " .. أشهر راقص في ساحة جامع الفنا و هذا هو السبب !

أخبارنا المغربية

اعتقلت الشرطة القضائية بمدينة مراكش ، أمس الأربعاء ، الراقص بساحة جامع المعروف ب " حكيمة " ، وذلك للاشتباه في ارتكابه لجريمة قتل في حق رجل ستيني بحي بوعكاز بمقاطعة المنارة، نهاية شهر أبريل الماضي.

و أوضحت يومية " الأخبار " التي أوردت الخبر في عددها ليوم الجمعة، أنه تم اعتقال المشتبه فيه، بمسقط رأسه بمنطقة أولاد فرج بإقليم الجديدة، بعد صدور مذكرة اعتقال في حقه للاشتباه بتورطه في جريمة قتل، قبل أن يتم نقله إلى مقر الشرطة القضائية بمراكش لتنطلق التحقيقات معه.