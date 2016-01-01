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الدار البيضاء.. جوج مشاو فيها بتهمة تزوير شيك لشراء سيارة فاخرة

بواسطة أخبارنا المغربية - و م ع 53 دقيقة مضت
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الدار البيضاء.. جوج مشاو فيها بتهمة تزوير شيك لشراء سيارة فاخرة

 تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بتنسيق مع نظيرتها بولاية أمن فاس، وبناء على معلومات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف شخصين، أحدهما مبحوث عنه على الصعيد الوطني، يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى قيام المشتبه فيهما بفتح حساب بنكي باستعمال وثائق هوية مزورة، قبل أن يعمدا إلى تزوير شيك بنكي مضمون الأداء، واستعماله لاحقا في شراء سيارة من النوع الفاخر بمدينة فاس.

وأضاف أن الأبحاث والتحريات التي باشرتها مصالح الأمن، مدعومة بالخبرات التقنية الضرورية، مكنت من تحديد هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما بمدينة الدار البيضاء، فضلا عن حجز السيارة التي تم التحصل عليها باستعمال وسيلة الأداء المزورة.

وأشار البلاغ إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

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