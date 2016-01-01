مرة أخرى... القاتل الصامت يتسبب في مصرع سيدة
أخبارنا المغربية : جمال مايس
ذكرت مصادر ل"أخبارنا" أن سيدة تدعى قيد حياتها أ.ع تنحذر من دوار البريدية ايت اعتاب إقليم أزيلال ، لقيت مصرعها اختناقا جراء استنشاقها لغاز البوتان .
وحسب ذات المصادر فالسيدة كانت تستحم داخل منزلها ، وتسرب إلى داخل الحمام غاز البوتان من سخان ماء ، فأدى إلى اختناقها ، فتم نقلها إلى المستشفى الجهوي ببني ملال ، ورقدت به داخل الانعاش ، لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة صباح اليوم الخميس.
هذا و نقل جثمان الضحية الى مسقط رأسها وجرى دفنها هناك ، فيما فتحت عناصر الدرك الملكي التحقيق في الحادث.
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