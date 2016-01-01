سيدي قاسم : صراعات سياسية تتسبب في مواجهات خطيرة بين المصلين داخل مسجد

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ألقت الخلافات الحزبية بين الاستقلال وإخوان بنكيران على مسجد بإقليم سيدي قاسم، الذي تتنامى الصاراعات فيه بشكل دائم بسبب التجاذبات والاستقطابات التي يقوم بها ممثلو هذين الحزبين.

و وفق يومية المساء، فقد شهد المسجد الرئيسي الذي يقع بجماعة "الحوافات" حالة من الفوضى العارمة كادت أن تتطور إلى اشتباكات، بعدما طالب بعضهم بإعفاء الإمام الحالي للجامع من مهامه.

و تابعت نفس اليومية أن الأحداث التي عرفها مسجد دوار "أولاد جابر" أسفرت عن اعتقال مستشار جماعي عن حزب "العدالة والتنمية" وإمام هذا المسجد، وإيداعهما السجن المحلي "أوطيطة".