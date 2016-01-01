سيدي قاسم : صراعات سياسية تتسبب في مواجهات خطيرة بين المصلين داخل مسجد
أخبارنا المغربية
ألقت الخلافات الحزبية بين الاستقلال وإخوان بنكيران على مسجد بإقليم سيدي قاسم، الذي تتنامى الصاراعات فيه بشكل دائم بسبب التجاذبات والاستقطابات التي يقوم بها ممثلو هذين الحزبين.
و وفق يومية المساء، فقد شهد المسجد الرئيسي الذي يقع بجماعة "الحوافات" حالة من الفوضى العارمة كادت أن تتطور إلى اشتباكات، بعدما طالب بعضهم بإعفاء الإمام الحالي للجامع من مهامه.
و تابعت نفس اليومية أن الأحداث التي عرفها مسجد دوار "أولاد جابر" أسفرت عن اعتقال مستشار جماعي عن حزب "العدالة والتنمية" وإمام هذا المسجد، وإيداعهما السجن المحلي "أوطيطة".
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