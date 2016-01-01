استنفار بعد انتحار أب لثلاثة أطفال بتناول سم الفئران

أخبارنا المغربية :

عاشت مدينة العيون الشرقية، التي تقع على بعد 60 كلم غرب مدينة وجدة، حالة استنفار يوم أمس بعد إقدام أب لثلاثة أطفال على الانتحار بتناول سم الفئران .

و كشفت مصادر اعلامية، أن حادث انتحار الضحية الذي كان يعمل كعامل مؤقت، ويبلغ من العمر حوالي 48 سنة، دفع بعدد من المواطنين الى الخروج في مسيرة احتجاجية ، خاصة و أن بعضهم روج بأن سبب الإنتحار هو فصله من العمل.

بالمقابل، أكد أحد أقاربه بأنه كان يعاني من اضطرابات نفسية، وكان يتابع علاجه لدى طبيب نفسي .