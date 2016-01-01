تمارة .. الأمن ينهي مغامرات عصابة تتنكر في أزياء نسائية

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أكدت يومية الصباح، أن الشرطة القضائية لتمارة أحالت أمس الخميس، سبعة أفراد، ضمنهم فتاة، على الوكيل العام للملك باستئنافية الرباط، بجناية تكوين عصابة للسرقات بالعنف، من بين ضحاياهم دركي عرضوه لطعنة خطيرة في يده، وسرقوا بطاقته المهنية.

وحسب مصادر اليوميى ، فإن أفراد العصابة، ومن أجل الإيقاع بالضحايا، كانوا يرتدون جلالب وأزياء نسائية، ويضعون لثما لإخفاء هوياتهم، وهو ما شكل صعوبة للضحايا في تحديد هوياتهم بعد تقدمهم بشكايات إلى مصالح الأمن، مبرزة أنهم كانوا ينفذون نشاطهم الإجرامي في أوقات متأخرة من الليل والصباح الباكر.

وجاء تفكيك العصابة، بعد أن اعترض أفرادها سبيل دركي، كان في طريقه إلى العمل فى الصباح الباكر إذ اعتقد الدركي في البداية أنه أمام مجموعة من النساء، قبل ان يفاجئ بهم يحاصرونه ويشهرون أسلحة بيضاء، طالبين منه تسليمهم أمواله وهاتفه المحمول، وكشف آلدرکی للمتهمين عن هويته، لكن ذلك زادهم عدوانية، إذ دون تردد وجه له أحدهم طعنة خطيرة بسكين في يده، قبل أن يتم إسقاطه أرضا وسلبه كل ما يملكه من بينها بطاقته المهنية.

ونقل الدركي في حالة حرجة إلى المستعجلات، إذ تبين أنه أصيب بتمزق في عصب اليد، ما يستلزم خضوعه إلى عملية جراحية مستعجلة.

وبعد الدركي تربص أفراد العصبة، بالطريقة نفسها، بتاجر بأحد أحياء تمارة، إذ عرضوه لطعنات خطيرة فى الوجه ومختلف أنحاء جسده، وسلبوا منه مبلغ ثمانية آلاف درهم وهـاتفا محمولا غالي الثمن، قبل أن يختفوا عن الأنظار.