مواطنون يحررون شيخ مكبل بكرسي متحرك من قبضة شقيقته المتسولة والشرطة تتدخل

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أخبارنا المغربية : جمال مايس

تمكن مواطنون قبل قليل من تحرير شيخ مكبل بكرسي متحرك بوسط المدينة القديمة ببني ملال ، حيث كانت شقيقته تضربه وتعنفه أمام الملأ ، مما دفع بعض المارة للتدخل وثنيها عن مواصلة الاعتداء عليه.

وحسب المصدر ل"أخبارنا" فقد حلت السلطات المحلية في شخص القائد والأعوان والشرطة ، ليتم اقتياد المعتدية الى مخفر الشرطة للتحقق من قرابتها بالشيخ وللتحقيق معها في اعتدائها عليه وتكبيل يديه ورجليه بالكرسي المتحرك من أجل التسول به.

هذا وحلت سيارة اسعاف وجرى نقل الشيخ الى مستعجلات المستشفى الجهوي ببني ملال من أجل اسعافه وعلاجه.