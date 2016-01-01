هكذا أوقف عون سلطة شابا هائجا حاول الاعتداء على التلميذات بسيف
بواسطة 38 دقيقة مضت
أخبارنا المغربية - جمال مايس
ذكرت مصادر ل"أخبارنا" أن عون السلطة باحدى الملحقات الادارية بمدينة الفقيه بن صالح ، تدخل في موقف بطولي مساء أمس الخميس ،وشل حركة شاب كان هائجا ويحمل سيفا ، حيث كان يهدد به المواطنين ، لاسيما منهم التلميذات اللواتي لاذ بعضهن بالفرار خوفا من أي اعتداء.
وحسب ذات المصادر ل"أخبارنا" فعون السلطة ربط الاتصال برجال الشرطة الذين اقتادوا الموقوف إلى مخفر الشرطة للتحقيق معه في المنسوب إليه.
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