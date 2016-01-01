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هكذا تم الإيقاع بنصاب استغل تهنئة من الديوان الملكي للإيقاع بضحاياه

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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هكذا تم الإيقاع بنصاب استغل تهنئة من الديوان الملكي للإيقاع بضحاياه

 

نورالدين ثلاج-أخبارنا المغربية

أفادت مصادر متطابقة أن ابتدائية امنتانوت قضت أمس الخميس 4 ماي، بالسجن النافد ثمانية أشهر في حق نصاب وغرامة مالية قدرها 2000 درهم بتهمة النصب على مواطنين.

وكانت النيابة العامة قد تابعت النصاب الذي أوقع بعدد كبير من الضحايا بعد إيهامهم بصداقته مع وكيل الملك بالمحكمة، ويتردد رفقة متقاضين على أقسام المحكمة، إلى حين أثار شكوك أحد نواب وكيل الملك الذي أمر باعتقاله.

وأثناء التحقيق معه، كشف النصب عن الطريقة التي كان ينصب بها على ضحاياه، حيث كان يستغل تهنئة وجهها له الديوان الملكي لتزامن تاريخ ازدياد ولي العهد الأمير الحسن مع أحد أبنائه، ويكشفه للضحايا الذين لا يدققون في محتوى التهنئة، ويركزون على عبارة الديوان الملكي ويصدقون حيله.

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