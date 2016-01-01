سائح خليجي يضيف "شوهة" جديدة للمغربيات ، وهذا ما قام به

أخبارنا المغربية : العربي المرضي

صور مهينة وصادمة تلك التي قام بنشرها سائح ينحدر من الخليج العربي على مواقع التواصل الاجتماعي والتي يظهر فيها فصول "فتوحاته" ومغامراته الجنسية مع حفنة من الفتيات المغربيات "الرخيصات" اللواتي قبلن ببيع أجسادهن.

فقد نجح السائح المذكور في التقاط صور فاضحة ومخلة بالحياء لفتيات كن برفقته داخل بعض الملاهي الليلية والفنادق المصنفة بمدينة مراكش، وذلك بعدما فقدن الإدراك تماما عقب تناولهن مخدرات قوية وشربهن الكحول بشكل مفرط.

هذا وعبر عدد من الفايسبوكيين المغاربة عن امتعاضهم من هذه "الشوهة" الجديدة مطالبين السلطات الأمنية باتخاذ عقوبات رادعة في حق أولائك المومسات وكذا السائح الخليجي .