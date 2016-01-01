داعشي خطير يسقط في قبضة الأمن المغربي وهذه هي التفاصيل

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تمكن عناصر من المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة الترابي الوطني، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، من توقيف “داعشي” بالحي الحسني بن ذباب الشعبي التابع لمقاطعة المرينيّين بفاس.

و يذكر أن الشاب الموقوف، وهو عامل مهاجر بإسبانيا، استطاع نسج علاقة مع مقاتلي داعش بالأراضي السورية، ومتشبع بالفكر الجهادي، و قد تم نقله من طرف “البسيج” إلى مقرها مدينة سلا من أجل مواصلة التحريات معه تحت إشراف النيابة العامة المختصّة.