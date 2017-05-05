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عاجل... رئيس جماعة ينجو من موت محقق بعد انقلاب سيارته الرسمية

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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عاجل... رئيس جماعة ينجو من موت محقق بعد انقلاب سيارته الرسمية

 

أخبارنا المغربية : جمال مايس

أفادت مصادر ل"أخبارنا" أن رئيس جماعة تاونزة باقليم أزيلال نجا من موت محقق بعد انقلاب سيارته الرسمية بطريق بني عياط .

ووفق المصدر ل"أخبارنا" فقد حلت بعين المكان عناصر الدرك الملكي ، وسيارة دباناج قامت بجر سيارة الجماعة التي تعرضت لخسائر فادحة، فيما نجا المسؤول الجماعي من موت محقق.

ووفق ذات المصدر فهناك أنباء تروج بأن السيارة كان يسوقها مسؤول آخر بالجماعة .

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