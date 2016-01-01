في غياب شروط السلامة...آلة تفتت جسد عامل منجمي ضواحي إفران
أخبارنا المغربية من إفران
اهتزت ساكنة جماعة بوطرش التابعة ترابيا لإقليم إفران، أمس الخميس 4 ماي، على وقع حادث مأساوي راع ضحيته عامل بمنجم بالجماعة، إثر سقوطه على آلة لفصل التراب عن الذهب، وحولته لأشلاء.
وحسب مصادر الجريدة، فإن عمال المنجم يشتغلون في ظروف قاسية تنعدم فيها شُروط السلامة الصّحية، اللازم توفرها بتنسيق مع مناديب الصحة والسلامة، حيث وقعت عدة حوادث خطيرة كان آخرها وفاة العامل المنجمي.
وقد عجل الحادث بحضور مصالح الضابطة القضائية إلى عين المكان، وعاينت الجثة وباشرت تحقيقا في الحادث لمعرفة الأسباب الكاملة التي تقف وراءه، فيما تم نقل جثمان الفقيد صوب مستودع الأموات من أجل إخضاعها لعملية التشريح الطبي، بناء على أوامر النيابة العامة المختصة.
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