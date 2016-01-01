هكذا حلقت طائرة بين البيضاء وبلجيكا بربان ميت
أخبارنا المغربية
في عددها الصادر غدا، قالت يومية الصباح أن طائرة حلقت بين البيضاء وبلجيكا بربان ميت، الأمر الذي جعل الركاب يعيشون لحظات عصيبة وهم يحلقون في فضاء أوروبا، لأزيد من ساعة، قادمين من مطار محمد الخامس بالبيضاء.
وأشارت الجريدة إلى نجاة أزيد من 60 راكبا من موت محقق، حسب مصادرها، التي أكدت أن ربان الطائرة أجنبي الجنسية، ووافته المنية وهو في قمرة القيادة، واستمرت الطائرة في التحليق وفق برمجتها، قبل أن تختل لينتبه مساعد الربان إلى الأمر.
وعند استطلاع أحوال رئيسه انتابه الذعر، بعد أن اكتشف أنه فارق الحياة، وتكلف بإكمال مهمة القيادة وهو في حالة ذعر شديد، ما تسبب في ارتطام جسم الطائرة بأرضية مدرج مطار شارلوروا، وتعرضها لخسائر مادية.
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