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مؤلم... حافلة تدهس عاملة ثلاثينية وترديها قتيلة

بواسطة أخبارنا المغربية 20 دقيقة مضت
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من الأرشيف من الأرشيف

أخبارنا المغربية ــ جمال مايس

أفادت مصادر ل"أخبارنا" أن حافلة كانت متوجهة إلى مدينة مراكش دهست قبل قليل من ليلة الجمعة السبت شابة ثلاثينية بالطريق الوطنية رقم 8 قرب المنطقة الصناعية ببني ملال، وأردتها قتيلة على الفور.

وحسب مصادر "أخبارنا" فالضحية تدعى قيد حياتها ن.ح تعمل باحدى شركات تخزين البرتقال  ، كانت  عائدة من العمل إلى منزلها بتيموليلت بأزيلال ، حيث أرادت عبور الطريق فدهستها الحافلة.

هذا وحسب مصادرنا فقد استنفر الحادث شرطة المرور وشرطة الحوادث التي عاينت الحادثة وفتحت التحقيق للوقوف على ملابسات وقوعها ، فيما تم نقل جثة الضحية لمستودع الأموات بالمستشفى الجهوي بني ملال.

وخلف الخبر حزنا بالغا بين أصدقاء الضحية بالعمل خصوصا وأنه لم يفصل على وداعها لهم سوى دقائق لتلقى مصرعها أمام الشركة.

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