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اعتقال شخصية عسكرية بارزة من داخل محكمة بالقنيطرة

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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أرشيف أرشيف

أخبارنا المغربية : 

أقدم الحرس الأمني بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة على اعتقال شخصية عسكرية بارزة في جهاز القوات المسلحة الملكية المغربية من داخل قاعات الجلسات التي كانت احتضنت وقائع محاكمته بسبب النصب على مجموعة من الشباب من الجنسين الراغبين في الالتحاق بسلك الجندية.

و حسب يومية "المساء"، أدان قاضي الجلسة ، "ن، ز" وهو ضابط سام في الجيش برتبة "ليوتنان كولونيل" بسنة ونصف حبسا نافذا.

وأودع المتهم السجن المحلي بالقنيطرة بناء على ملتمس عبد الصادق فضيلات ممثل النيابة العامة.

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