صـادم .. قاتل مصور " لاماب " حسن السحيمي هو صديقه وهذا هو السبب

أخبارنا المغربية :

كشفت التحريات الأولية في قضية مقتل مصور وكالة المغرب العربي للأنباء حسن السحيمي ، أن المشتبه به في قتله ليس سوى أحد اصدقائه، مبرزة أن الضحية استضاف ليلة الجريمة، صديقا له ينحدر من مدينة مكناس، قدم رفقة صديقه له، حيث تناولوا جميعا طعام العشاء، قبل أن ينشب بينهم خلاف، عمد خلاله الضيفان لتثبيت الضحية وخنقه، إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة.

وحسب مصادر اعلامية ، فإن صديق الضحية، متزوج وأب، كان يعاني من ضائقة مالية، وجاء بغرض البحث عن مخرج لها، لذلك أقدم على تصفية الصحفي، وقام بسرقة مبالغ مالية وهواتف، بعد تنفيذ جريمته، التي استعان فيها بصديقه الذي قدم معه، إذ كان من نتائج محاصرة الضحية، إصابته بجروح في رأسه، جراء محاولاته الدفاع عن نفسه.

الشرطة العلمية تمكنت من الوصول للمتهم بسرعة قياسية اعتمادا على البصمات، إذ ينتظر أن يوجه للمتهمان، تهمة القتل العمد المقرون بجريمة السرقة، مع سبق الإصرار والترصد.