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وفاة مسن أمام المحطة الطرقية والشرطة العلمية والتقنية تحقق وهذه قصته المحزنة

بواسطة أخبارنا المغربية 36 دقيقة مضت
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وفاة مسن أمام المحطة الطرقية والشرطة العلمية والتقنية تحقق وهذه قصته المحزنة

أخبارنا المغربية ــ جمال مايس

أفادت مصادر ل"أخبارنا" أن أحد المسنين توفي قبل قليل أمام المحطة الطرقية ببني ملال ، حيث كان يحتضر و يتحدث قبل وفاته مع المواطنين ،ويقول لهم أنه كان مريضا ويرقد بالمستشفى الجهوي ببني ملال ، إلا أنه طلب منه مغادرة المستشفى بعد عجزه عن أداء مصاريف العلاج.

ووفق ذات المصادر ل"أخبارنا" فقد حلت السلطات المحلية والشرطة بعين المكان، حيث فتحت الشرطة العلمية والتقنية التحقيق لمعرفة ظروف وملابسات وفاة الرجل ، فيما تم نقل جثمانه الى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي ببني ملال.

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