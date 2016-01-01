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القضاء الإيطالي يصدر حكمه النهائي ضد المغربي الذي قتل زوجته أمام أبناءهما الصغار

بواسطة أخبارنا المغربية 2 دقيقة مضت
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القضاء الإيطالي يصدر حكمه النهائي ضد المغربي الذي قتل زوجته أمام أبناءهما الصغار

 

أخبارنا المغربية : علاء المصطفاوي

كما كان متوقعا، أصدر القضاء بمدينة بولونيا الإيطالية حكما صارما نهائيا يقضي بتأييد الحكم الابتدائي ضد المهاجر المغربي الذي تورط في جريمة قتل بشعة راحت ضحيتها زوجته في شهر أكتوبر الماضي.

القضاء أبقى على الحكم الابتدائي القاضي بسجن المتهم ل 30 سنة نافذة، وهو حكم تمت فيه مراعاة تعاونه مع المحققين ومحاولته إنقاذ حياة الضحية بعد ارتكابه للجريمة عبر الإسراع بالاتصال بالإسعاف .

للإشارة فإن الأب القاتل كان قد حضر إلى منزل زوجته من أجل رؤية أبنائه لكنه دخل في شجار مع الضحية انتهى بطعنها عدة مرات في مناطق متفرقة من جسدها مما أدى إلى وفاتها لاحقا.

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