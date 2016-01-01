مصرع شخصين وإصابة اثنين آخرين بجروح في حادثة سير مروعة قرب كلميم
لقي شخصان مصرعهما وأصيب اثنان آخران بجروح في حادثة سير وقعت، اليوم السبت، بجماعة أسرير (حوالي 10 كلم عن مدينة كلميم) .
وأفادت السلطات المحلية بأن الحادثة، التي وقعت حوالي الساعة التاسعة من صباح اليوم ، نجمت عن اصطدام بين سيارة ودراجة نارية، مما تسبب في مصرع شخصين، أحدهما كان على متن السيارة والثاني سائق الدراجة النارية ، فيما أصيب سائق السيارة وشخص آخر كان على متن الدراجة، بجروح .
ورجح المصدر ذاته، أن يكون الحادث قد نجم عن عدم تحكم السائق في السيارة، مما أدى إلى انقلابها قبل أن تصدم الدراجة النارية .
وأضاف أنه تم نقل المصابين إلى المركز الاستشفائي الجهوي لكلميم قصد تلقي العلاجات الضرورية ، فيما تم إيداع جثتي الضحيتين بمستودع الأموات بنفس المستشفى .
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