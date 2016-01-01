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السلطات المحلية تفكك معمل للفلفل الأحمر المغشوش "تحميرة" وتحجز حوالي 4 أطنان وتعتقل صاحبه

بواسطة أخبارنا المغربية 36 دقيقة مضت
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السلطات المحلية تفكك معمل للفلفل الأحمر المغشوش "تحميرة" وتحجز حوالي 4 أطنان وتعتقل صاحبه

 

أخبارنا المغربية : جمال مايس

أفادت مصادر ل"أخبارنا" أن السلطات المحلية ببني ملال وبحضور قائد الملحقة السابعة وأعوان السلطة والقوات المساعدة والشرطة ، تمكنوا قبل قليل من اليوم السبت من مداهمة منزل بحي بن كيران عبارة عن معمل يشتبه في أن يكون صاحبه يستعمله لصنع التحميرة المغشوشة ، حيث تم حجز حوالي 4 طن منها وأكياس من الصباغة الحمراء .

ووفق المصدر ل"أخبارنا" فقد حل رجال الأمن الوطني بالمكان ، واقتادوا صاحب المعمل إلى مخفر الشرطة من أجل التحقيق معه في المنسوب إليه.

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