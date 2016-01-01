جريمة قتل مروعة تهز طنجة .. أب يقتل ابنه بطعنة سكين بسبب دفاعه عن والدته

أرشيف

أخبارنا المغربية - طنجة

اهتز حي ظهر القنفود بمدينة طنجة ، اليوم السبت، على وقع جريمة قتل مروعة حيث أقدم أب على قتل ابنه طعنا بالسلاح الأبيض.

و حسب مواقع اخبارية محلية ، دخل الأب وهو متقاعد في الـ 75 من عمره٬ في صراع مع زوجته واعتدى عليها بالضرب٬ بحضور الإبن الذي حاول الدفاع عن أمه فطعنه الأب طعنة قاتلة على مستوى القلب.

و لفظ الضحية وهو في الـ 37 من عمره٬ أنفاسه الأخيرة قبل الوصول إلى المستشفى٬ بينما قامت دورية للشرطة باعتقال الأب القاتل .