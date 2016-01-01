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جريمة قتل مروعة تهز طنجة .. أب يقتل ابنه بطعنة سكين بسبب دفاعه عن والدته

بواسطة أخبارنا المغربية 29 دقيقة مضت
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أرشيف أرشيف

أخبارنا المغربية - طنجة 

اهتز حي ظهر القنفود بمدينة طنجة ، اليوم السبت، على وقع جريمة قتل مروعة حيث أقدم أب على قتل ابنه طعنا بالسلاح الأبيض.

و حسب  مواقع اخبارية محلية ،  دخل الأب وهو متقاعد في الـ 75 من عمره٬ في صراع مع زوجته واعتدى عليها بالضرب٬ بحضور الإبن الذي حاول الدفاع عن أمه فطعنه الأب طعنة قاتلة على مستوى القلب.

و لفظ الضحية وهو في الـ 37 من عمره٬ أنفاسه الأخيرة قبل الوصول إلى المستشفى٬ بينما قامت دورية للشرطة باعتقال الأب القاتل .

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