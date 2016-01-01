جريمة قتل مروعة تهز طنجة .. أب يقتل ابنه بطعنة سكين بسبب دفاعه عن والدته
أخبارنا المغربية - طنجة
اهتز حي ظهر القنفود بمدينة طنجة ، اليوم السبت، على وقع جريمة قتل مروعة حيث أقدم أب على قتل ابنه طعنا بالسلاح الأبيض.
و حسب مواقع اخبارية محلية ، دخل الأب وهو متقاعد في الـ 75 من عمره٬ في صراع مع زوجته واعتدى عليها بالضرب٬ بحضور الإبن الذي حاول الدفاع عن أمه فطعنه الأب طعنة قاتلة على مستوى القلب.
و لفظ الضحية وهو في الـ 37 من عمره٬ أنفاسه الأخيرة قبل الوصول إلى المستشفى٬ بينما قامت دورية للشرطة باعتقال الأب القاتل .
شاشة أخبارنا
صـادم .. قاتل مصور " لاماب " حسن السحيمي هو صديقه وهذا هو السبب
أخبارنا المغربية : كشفت التحريات الأولية في قضية مقتل مصور وكالة المغرب العربي للأنباء حسن السحيمي ، أن المشتبه به في قتله ليس سوى أحد اصدقائه، ... تفاصيل أكثر
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟